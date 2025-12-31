Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, asgari ücrete yönelik itirazları nedeniyle tutuklanan CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları üyesi Bilge Kağan Şarbat hakkında bir açıklama yaparak gençlerin hak arama mücadelesinin kriminalize edilmesini eleştirdi.

Gençlerin emeğini, geleceğini ve insanca yaşam hakkını savunduğu için cezaevine gönderilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Karadeniz, yaşananların hukukun değil baskıcı bir yönetim anlayışının sonucu olduğunu ifade etti.

Karadeniz, Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Şarbat’ın, açlık sınırının altında belirlenen asgari ücrete itiraz ettiği için tutuklandığını hatırlatarak, “19 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmış bir gencin özgürlüğü; emeğini, geleceğini ve insanca yaşam hakkını savunduğu için elinden alınmıştır” ifadelerini kullandı.

CHP İlçe Başkanı Talip Karadeniz, bu tablonun gençlerden değil, gençleri yoksulluğa mahkûm eden siyasi tercihlerden kaynaklandığını vurguladı.

“SORUN GENÇLER DEĞİL

ADALETSİZ DÜZENDİR”

Açıklamasında mevcut yönetim anlayışını eleştiren Talip Karadeniz, “Bu ülkede sorun itiraz eden gençler değil, adaletsizliği bir yönetim biçimi haline getiren düzendir. Gençlerin sesi yükseldikçe iktidar baskıyı artırmakta, hukuku susturma aracı olarak kullanmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Tutuklama ve gözdağı yöntemleriyle bu düzenin ayakta tutulamayacağını ifade eden Karadeniz, baskının toplumsal sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini söyledi.

“ŞARBAT YALNIZ DEĞİLDİR”

Bilge Kağan Şarbat’ın yalnız olmadığını, gençlerin emeğini, onurunu ve geleceğini savunmanın suç olmadığını dile getiren CHP İlçe Başkanı Karadeniz, “Asıl suç, milyonlarca genci ve emekçiyi açlık sınırının altında yaşamaya zorlayan siyasi tercihlerdir” dedi.

CHP olarak gençlerin yanında durmayı sürdüreceklerini vurgulayan Karadeniz, adaletsizliğe karşı susmayacaklarını ve eşit, özgür, adil bir gelecek için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Karadeniz açıklamasını, “Baskıyla, gözaltıyla, tutuklamayla bu ülkenin gençlerini susturamaz, korkutamazsınız. Bu gençlerin haklı mücadelesini durduramazsınız” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi