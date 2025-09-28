2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Oğuzlar’da önemli bir farkındalık çalışmasına imza atıldı. Oğuzlar İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinesinde ve Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı iş birliğinde kurulan sağlık ve bilinçlendirme standı, vatandaşlardan ilgi gördü.

19-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde; şeker tüketimi, kanser taramaları, Alzheimer hastalığı, kalp sağlığı, teknoloji bağımlılığı, sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemi gibi pek çok konuya dikkat çekildi.

Etkinlik süresince öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtılarak, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık artırıldı. Stantta görevli sağlık personeli tarafından vatandaşlara birebir bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililer, sağlıklı bireylerden oluşan güçlü ailelerin, dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi