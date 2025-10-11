Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’yi ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Genel kurulla birlikte yeniden başkan seçilen CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinden bulunan Solmaz ve beraberindekiler, daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, çalışmalar, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette; CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’a, Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, Oğuzlar İl Genel Meclisi Üyesi Osman Güllü, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanı Osman Samsunlu, Belediye Meclis Üyeleri; Galip Karanfil, Dursun Bakırcı, Arif Martinci ve Kadın Kolları Başkanı Hamide Semerci eşlik etti.

Belediye Başkanı Cebeci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Başkanı Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi