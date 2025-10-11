Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Kayı İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik öncesinde TSM Başkanı Dr. Nurullah Köse ve TSM Hekimi Dr. Selen Balakar, öğrencilere fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yürüyüşün ardından Oğuzlar İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak etkinliği eğlenceli ve keyifli bir şekilde tamamladı. Katılımcılar, hem fiziksel aktivitenin önemini deneyimledi hem de sağlıklı bir gün geçirmenin tadını çıkardı.

Muhabir: Haber Merkezi