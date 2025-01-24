Çorumspor Kulübü Başkanı Rumi Ispanak, son günlerde Çorum Futbol Kulübü’nün adının gerek televizyon kanallarında, gerekse kulüp yöneticileri tarafından Çorumspor olarak kullanılmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtti. Bunun için kulübün avukatları ile görüştüğünü ifade eden Ispanak, maçları anlatan spikerler dahil Çorum Futbol Kulübü’nde yöneticilik yapan, ya da başka bir programlarda Çorum FK adını Çorumspor olarak kullanan herkese hukuki işlem başlatacaklarını söyledi.

Son günlerde özellikle Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın da katıldığı programlarda, basın toplantılarında kulübün adını Çorumspor olarak kullanması dikkat çekmişti.

Ispanak’ın bu tutumuna sporseverlerin nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

Çorumspor Kulüp Başkanı Rumi Ispanak