Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’da kadroyu güçlendirmek adına çalışmalar devam ediyor. Ara transfer döneminin başlaması ile birlikte transferde hata yapmak istemeyen Kırmızı-Siyahlı yönetim golcü transferi noktasında bombayı patlattı. Çorum FK yönetimi Türk futbolunun önemli isimlerinden Ayhan Akman’ın oğlu Ali Akman ile anlaşma sağladı. Son olarak Belçika’nın Dender takımında forma giyen 23 yaşındaki golcü futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı. Golcü futbolcunun Pazartesi günü Çorum’a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Editör: RIFAT KARA