Meteoroloji, Çorum çevreleri için akşam saat 20.00’ye kadar yerel kuvvetli (21/50 Kg) gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre, Ordu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara (Sel, Su baskını, Yıldırım, Ulaşımda aksamalar, Yerel dolu yağışı, Yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Çorum için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmininin geçerlilik periyodu 14.30-20.00 saatleri arasında gösterildi.