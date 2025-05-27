YRP ve DEVA Partisi heyetleri ayrı ayrı Vali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek görüştü.

Buna göre ilk olarak YRP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Başkanı hemşehrimiz Yakup Taş beraberinde Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu ve Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ile birlikte Vali Çalgan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, Yeniden Refah Partisi heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Özateş ve Merkez İlçe Başkanı Hilmi Eker ile birlikte Deva Partisi Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli de Vali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Heyet misafirperverliği için Çalgan’a teşekkür etti.