Çorum İl Özel İdaresi’ne çeşitli birimlerde çalıştırılmak üzere alınacak 70 daimi işçinin mülakatları 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak.

KPSS şartının aranmadığı işçi alımı için başvurular geçtiğimiz hafta sona ermişti.

İl Özel İdaresi’nin kurumsal internet sitesinden yaptığı duyuruya göre; 70 daimi işçi için mülakata hak kazananların listesini yayınlandı. Mülakatlar 30 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar devam edecek.

Branşlar nelerdi?

Konkasör operatörü, Excavatör operatörü, Tpograf, Greyder Operatörü, Dozer operatörü, Motor mekanik ustası, Silindir operatörü, Lastikli yükleyici operatörü, Oto elektrik ustası, tır şoförü, otobüs şoförü, kamyon şoförü, beden işçisi (çöptemizlik), bina ve mal bakıcısı, temizlik işçisi, temizlik işçisi (engelli)

Mülakata girecek adayların listesi