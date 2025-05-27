Çorum'da 4 köyde 1 Haziran Pazar günü muhtarlık seçimi yapılacak. Vatandaşlar, Merkeze bağlı Tahrankozlusu köyü, Alaca ilçesine bağlı Bolatçık ve Karatepe köyü ile İskilip ilçesine bağlı Derekargın köylerinde muhtarlık seçimi sandık başına gidecek.

SEÇSİS'ten oy verilecek sandık görülebilecek

Seçimlerde, oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 olarak uygulanacak. SEÇSİS'ten oy verilecek sandık görülebilecek

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak sayım ve döküm işlerine geçilecek.

İlk sonuçlara ilişkin olağan itiraz süreci iki hafta olarak uygulanacak. İtirazlara ilişkin yasal sürelerin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle seçimi kazanan adaylar mazbatalarını alarak görevlerine başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye genelinde ise 405 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık, ihtiyar heyeti veya her ikisinin de belirlenmesi adına 1 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.