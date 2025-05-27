2024 itibarıyla elektrik faturalarında devlet desteği sistemi köklü biçimde değişti. Artık tüm tüketiciler destekten otomatik olarak yararlanamayacak. Konut, sanayi ve ticarethane aboneleri için belirlenen tüketim limitlerinin altında kalanlar destek almaya devam edecek; üstünde kalanlar ise faturalarının tamamını kendi ödeyecek.

KONUT ABONELERİNE ELEKTRİK DESTEĞİ: YENİ SINIR 417 KWH

Devletin elektrik tüketimine sağladığı desteğin konutlar için yeni limiti aylık 417 kilovatsaat (kWh) olarak belirlendi. Bu sınır:

Ortalama tüketimin iki katından fazla (ortalama konut tüketimi: ~200 kWh)

Yaklaşık 1.047 TL’lik elektrik faturasına denk geliyor (mevcut tarifeye göre)

Ne Değişti?

417 kWh’nin altında tüketim yapan konut aboneleri, destek almaya devam edecek. Ancak bu sınırın üzerine çıkan kullanıcılar, tüm elektrik bedelini kendileri ödeyecek.

TİCARETHANE VE SANAYİ ABONELERİ İÇİN YENİ DÖNEM

Ticari işletmeler ve sanayi kullanıcıları için de benzer bir sınırlama getirildi.

Yıllık 15.000 kWh tüketim sınırı ile destekten faydalanma hakkı yeniden tanımlandı.

Bu sınırın üzerindeki aboneler, devlet desteği dışına çıkacak

Elektrik faturalarına yüzde 11’e kadar zam yansıtılabilecek

Piyasa Takas Fiyatı (PTF) üzerinden hesaplama yapıldığında, fatura artışı yüzde 93’e ulaşabilecek

Bu durum, özellikle küçük esnaf ve düşük tüketimli sanayi işletmeleri için ciddi bir bütçe yönetimi gerektirecek.

ELEKTRİK DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

2024 yılı düzenlemelerine göre aşağıdaki gruplar, elektrik desteklerinden aynen yararlanmaya devam edecek:

Yıllık toplam tüketimi 5.000 kWh’nin altında kalan konut aboneleri

Günlük tüketimi:

8 kWh altındaysa %60 destek

8 kWh üstündeyse %40 destek

Bu oranlar, dar gelirli hanelerin enerjiye erişiminde göreceli bir koruma mekanizması sağlıyor.

TÜKETİMİNİ AZALTAN YENİDEN DESTEK ALABİLECEK

Yeni sistem, sadece mevcut tüketimi değil, gelecek yıllarda gösterilen tasarrufu da ödüllendiriyor.

Buna göre:

2025 yılında tüketimini belirlenen sınırın altına çeken bir konut abonesi,

2026 yılında yeniden devlet destekli tarifeye geçebilecek.

Bu düzenleme, enerji tasarrufu bilincini artırmayı ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlıyor.

YENİ ELEKTRİK TARİFESİ: TÜKETİM ARTARSA MALİYET KATLANIYOR

Devlet desteğinden çıkmak, sadece desteğin kaybı anlamına gelmiyor. Aynı zamanda, kullanıcılar:

Serbest piyasadaki yüksek elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya kalıyor

Destek dışı tarifelerde, özellikle sanayi kullanıcıları için çarpıcı maliyet artışları yaşanabiliyor

Örneğin, PTF bazlı tarifelerde artış %93’e kadar çıkabiliyor. Bu, işletmelerin rekabet gücü ve hanehalkının bütçesi açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.