Türkiye Wushu Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan TÜGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin'e destek İsraile Lanet 2024 Budokaido Kata&Kumite Türkiye Şampiyonası 6-10 Mart tarihleri arasında Yalova'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü özel şampiyonaya 3 birincilik, 6 ikincilik ve 16 üçüncülük elde ederek toplamda 25 madalya alan Çorumlu sporcular damga vurdu.

Kızlar kategorisinde mücadele eden Çorumlu sporculardan Zeynep Miray Ümütlü alt minik kız kategorisinde +35 kiloda, Şengül Sezek veteran kız 65 kiloda, E.Mira Türk alt minik kız 35 kiloda Türkiye birincisi olmayı başardılar.

Minik kızlar kategorisinde Gizem Bilgiç 35 kiloda, Nisa Gencer 25 kiloda, alt minik kız kategorisinde Ervanaz Bezmen 25 kiloda, Hüma Erdoğan +35 kiloda, yıldız erkek kategorisinde Yahya Atmaca 60 kiloda, alt minik erkek kategorisinde Eren Özdemir 20 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Yine minik kızlar kategorisinde mücadele eden Çorumlu sporcularda Elif Ebrar Özçifçi 35 kiloda, B.Betül Şahin 25 kiloda, Nehir Gül 25 kiloda, yıldız kızlar kategorisinde A.Ece Ergün 50 kiloda, Sahra Balcı 45 kiloda, alt minik erkekler kategorisinde Efe Karakaya 25 kiloda, M.Emin Yiğit +25 kiloda, Eymen Gündüz 30 kiloda, M.Eymen Ardıç +35 kiloda, minik erkeklerde Eymen Taştan +50 kiloda, M.Eymen Dilekçi 50 kiloda, yıldız erkeklerde H.Efe Tabak 35 kiloda, Deniz Demir +60 kiloda, Göktan Yapıcı 60 kiloda, ümit erkeklerde M.Kayra Karataş 65 kiloda ve genç erkeklerde ise Abdulsamet Çopur 65 kiloda Türkiye üçüncüsü olmayı başardılar.

Toplamda 25 madalya kazanan Çorumlu wushucular şampiyonaya damga vurdular.

Editör: RIFAT KARA