Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından düzenlenen Ulusal Kayak Gelişim Kampı ve Oyunları 5-7 Mart tarihlerinde Kastamonu Ilgaz Dağı'nda gerçekleştirildi.

2025 yılında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek olan Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'na katılacak özel sporcuların seçilmesi amacıyla düzenlenen kampta, özel sporcular unutulmaz anlar yaşadı.

Toyota Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Ulusal Kayak Gelişim Kampı ve Oyunları'na Kastamonu, Adana, Eskişehir, Düzce, Çorum, Karabük, Zonguldak illerinden gelen 12 kız, 10 erkek olmak üzere toplamda 22 özel sporcu katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvada Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden İrem Keş Türkiye ikincisi, aynı okuldan Elif Demircan ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imzba attılar.



Editör: RIFAT KARA