Çorum’da dağcılık sporunun gelişimi adına önemli bir adım daha atıldı. Çorum Dağcılar Birliği Yöneticisi Ramazan Vural, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen Spor Tırmanış Hakemliği Kursunu başarıyla tamamlayarak resmen “Spor Tırmanış Hakemi” olmaya hak kazandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun faaliyet programı kapsamında Trabzon’da gerçekleştirilen hakemlik kursu, farklı illerden gelen sporcular ve dağcılık camiası temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Kurs boyunca adaylara, spor tırmanış branşının kuralları, müsabaka organizasyonu, hakemlik sorumlulukları ve ulusal standartlar hakkında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimin sonunda gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olan kursiyerler arasında yer alan Ramazan Vural, spor tırmanış hakemliği belgesini almaya hak kazanarak Çorum’u bu alanda temsil etme gururunu yaşadı.

Çorum Dağcılar Birliği, son yıllarda düzenlediği etkinlikler ve yetiştirdiği sporcularla dikkat çekerken, yönetim kadrosunda yer alan bir ismin hakemlik görevine yükselmesi, camia tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Kulüp yöneticileri ve üyeler, Vural’ın elde ettiği bu başarının Çorum’da spor tırmanışına yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Çorum Dağcılar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Kulüp yöneticimiz Ramazan Vural’ı bu anlamlı başarısından dolayı tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz. Bu kazanımın hem memleketimize hem de dağcılık camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

RAMAZAN VURAL’DAN TEŞEKKÜR

Başarısının ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Ramazan Vural ise şu ifadeleri kullandı: “Dağcılık sporu benim için bir tutku. Bu alanda Çorum’u ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğim. Hakemlik görevi benim için büyük bir sorumluluk. Bana destek olan aileme, arkadaşlarıma ve Çorum Dağcılar Birliği’ne teşekkür ediyorum.”

ÇORUM’DA SPOR TIRMANIŞA YENİ BİR SOLUK

Çorum Dağcılar Birliği, sporculara yönelik eğitim ve etkinliklerin yanı sıra gençlerin doğa sporlarına yönelmesini teşvik eden faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Ramazan Vural’ın elde ettiği bu yeni unvanın, özellikle genç sporcular için ilham verici bir örnek olacağı ifade ediliyor.