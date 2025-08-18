Çorum’un Mecitözü ilçesinde otomobil tutkunlarını bir araya getirecek AUTOFEST etkinliği için geri sayım başladı. İlki 2023 yılında Çorum merkezde düzenlenen festivalin ikincisi, bu yıl 6-7 Eylül tarihlerinde Mecitözü Halk Pazarı’nda yapılacak.

Etkinliğin organizatörlüğünü Car Club Başkanı Abdullah Aktepe üstlenirken, ana sponsorluğu Yıldırım 19 Otomotiv sahibi Okan Arık yapacak. Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da festivalin gerçekleşmesine destek verecek.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden 30 ilden 1000’in üzerinde araç Mecitözü’nde buluşacak. Festival boyunca ziyaretçiler, drift gösterileri, desibel yarışmaları, basıklık yarışması, güzellik yarışması ve motosiklet güzellik yarışları ile heyecan dolu anlar yaşayacak.

Mecitözü, Eylül ayında otomobil tutkunlarının buluşma noktası olacak.