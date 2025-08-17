Arca Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, ligin en genç takımı Adana Demirspor karşısında, deplasmanda aldıkları 3-0’lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Tam, “Emeklerimizin karşılığını aldık” dedi.

Arca Çorum FK, Süper Lig’e yükselme mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 2.hafta maçında konuk olduğu Adana Demirspor’u 37’de Emeka Eze, 43’te Yusuf Erdoğan ve 78’de Atakan Akkaynak’ın golleriyle 3-0 yenerek ikide iki yaptı. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Tahsin Tam, genç bir kadro ile lige tutunma mücadelesi veren rakiplerini tebrik ederken, kendi takımının oyununu beğendiğini kaydetti.

İyi bir oyun ve iyi bir skorla kazandıklarını dile getiren teknik patron Tahsin Tam, “öncelikle, zor şartlar altında mücadele eden Adana Demirspor teknik heyetini ve futbolcularını tebrik ediyorum. Geçen hafta, Esenler Erokspor karşısında iyi bir oyunla 1 puan almışlardı.

Biz, bu maç için ciddi bir hazırlık yaptık ve emeklerimizin karşılığını da attığımız 3 gol ve 3 puanla aldık. İkide iki yaparak yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Bundan sonraki süreçte Adana Demirspor’a canı gönülden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.