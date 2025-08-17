Arca Çorum FK’nın deneyimli oyuncusu Atakan Akkaynak, ilk hafta sonradan girdiği Amedspor maçında olduğu gibi, Adana Demirspor maçında da oyuna ikinci yarıda girip yine golünü attı.

Amed maçında 64’te Ferhat’ın yerine giren ve 88’de farkı ikiye çıkartan golü atan Atakan, Adana Demirspor maçında da 62’de Oğuz’un yerine oyuna dahil oldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu kez 78’de golünü atıp skoru 3-0 olarak belirledi.

Gol bakımından kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan Atakan Akkaynak, beşinci sezonunu geçirdiği Arca Çorum FK’da 133 resmi karşılaşmaya çıktı. Akkaynak bu maçlarda 12 gol atarken, 7 asist yaptı.