Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası 13-15 Haziran tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya ülke genelinden 400 sporcu katılırken, Çorum’u Göktürk Yıldızları Spor Kulübü, Kaplanlar Figt Clup Spor Kulübü ve Zirve Spor Kulübü sporcuları temsil etti.

İki gün süren müsabakalara Çorumlu sporcular damga vurdu. 31 altın, 38 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplamda 91 madalya alan Çorumlu sporcular elde ettikleri başarı ile Çorum Ju Jitsu tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar.

Çorum Göktürk Yıldızları Spor Kulübü’nden Lara Çilingir U12 kategorisi 44 kiloda 4 altın, Deren Balım Çilingir U14 kategorisi 57 kiloda 4 altın, Eflin Aksar U12 kategorisi 40 kiloda 3 altın, Yusuf Taha Beğdilli U12 kategorisi +52 kiloda 2 altın, Baran Karaman U12 kategorisi 48 kiloda 1 altın, 1 gümüş, Yağız Öz U14 kategorisi 44 kiloda 1 altın 2 gümüş, Kağan Dikenli U14 kategorisi 52 kiloda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, Betül Civelek U14 kategorisi 36 kiloda 4 gümüş, Deniz Duru Çalışkan U14 kategorisi +57 kiloda 1 altın, Azra Kumsal Balaban, U14 kategorisi 52 kiloda 1 gümüş, Haydar Gökboğa U14 kategorisi 44 kiloda 2 bronz, Asyanur Ela Karaağaç U14 kategorisi 40 kiloda 1 altın, 3 gümüş, Yaman Çağlar U12 kategorisi +52 kiloda 1 bronz, Toprak Elmas U10 kategorisi +44 kiloda 1 altın, Zehra Mira Çalışkan U14 kategorisi +57 kiloda 2 gümüş, Hazal Çelik U12 kategorisi 40 kiloda 2 gümüş, Ekbel Emin Orak U12 kategorisi +52 kiloda 2 gümüş, Uğur Koçak U35 kategorisi 62 kiloda 1 gümüş, 1 bronz, Eymen Taş U14 kategorisi 69 kiloda 1 altın, 1 gümüş ve Ümit Başak U35 kategorisi 56 kiloda 1 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcular oldular.

Çorum Zirve Spor Kulübü’nden Muharrem Atmaca U12 kategorisi 28 kiloda 1 altın, 1 gümüş, M.Yusuf Atmaca U12 kategorisi 40 kiloda 1 gümüş, 1 bronz, Ali Efe Şahin U14 kategorisi +69 kiloda 1 gümüş, Elif Su İrdeli U18 kategorisi 57 kiloda 1 gümüş, Yağmur Su Şanan U18 kategorisi 70 kiloda 1 gümüş, Bedirhan Yıldız U21 kategorisi 77 kiloda 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Çorum Kaplanlar Fight Clup Spor Kulübü’nden Mehmet Özbolat U35 kategorisi +94 kiloda 1 altın, 1 gümüş, Raife Naz Hemdoğru U18 kategorisi 52 kiloda 2 bronz, Salih Beytullah Tokatlı U21 kategorisi 85 kiloda 1 gümüş, Sefer Faruk Coşkun U21 kategorisi 69 kiloda 1 bronz, Elif İnci Sönmez U10 kategorisi 40 kiloda 1 gümüş, Muhammed Salih Dilekçi U12 kategorisi 52 kiloda 1 gümüş, Eyüp Salih Barin U14 kategorisi 52 kiloda 2 altın, Yusuf Karakaş U21 kategorisi 77 kiloda 2 bronz, Emirhan Metin U14 kategorisi 52 kiloda 2 bronz, Hira Keçeci U12 kategorisi 48 kiloda 1 gümüş, Çiğdem Çelebi U18 kategorisi 57 kiloda 1 bronz, Fadime Topal U18 kategorisi 63 kiloda 1 bronz, Senem Kartal U18 kategorisi 63 kiloda 1 gümüş, 1 bronz, Eren Ataker U16 kategorisi 48 kiloda 1 altın, Ömer Faruk Taşlıtepe U16 kategorisi 52 kiloda 1 altın, Çınar Coşkun U12 kategorisi 36 kiloda 1 bronz, Enes Erdem U35 kategorisi 62 kiloda 2 altın, Göktuğ Emre Tarhan U35 kategorisi 77 kiloda 2 bronz, M.Yusuf Efe Ayrıçay U12 kategorisi 40 kiloda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanmayı başardı.

Çorumlu sporcular toplamda 91 madalyanın sahibi oldu.