Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2025-2026 Sezonu klasman gözlemciliği, bölgesel hakemler ve bölgesel yardımcı hakemliğinden terfi kurslarına katılacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kurslara Çorum’dan sadece bölgesel gözlemci Mustafa Bıçakçı çağrıldı. Bıçakçı, klasman gözlemciliği kursuna katılacak. Kurs, 18-19 Haziran tarihlerinde, Türkiye Futbol Federasyonu’nun İstanbul Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek. Bıçakçı, başarılı olması halinde yeni sezonda 2.ve 3.Lig maçlarında görev yapacak.