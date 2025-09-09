Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler ve Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonası Kars’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunu ter döktüğü müsabakalarda Çorum’da 19 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda Çorumlu sporculardan Ahmet Kerim Kurak 34 kiloda birinci, Damla Güleç 48 kiloda ikinci, Elis Yağmur Yıldırım 61 kiloda ikinci, Ada Ergül 36 kiloda üçüncü, Zeynep Bera Ölçer 54 kiloda üçüncü, Emir Eret 48 kiloda üçüncü, Ali El Mustafa 40 kiloda üçüncü, Ömer Efe Ünverdi 63.5 kiloda üçüncü, Ahmet Cengiz Öçalan 57 kiloda üçüncü ve Oğuzhan Köse 44 kiloda üçüncü olmayı başardı.
Muhabir: RIFAT KARA