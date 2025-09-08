Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ve Ümraniyespor’un, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara yaptığı itirazları reddetti.

Amed, ligin 2.haftasında, sahasında Erzurumspor’la 2-2 berabere kaldığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK tarafından 2 maç seyircisiz oynama, 750.000 lira para cezasına, kulüp başkanı Burç Baysal da “Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları” nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı. Amed, cezalara itiraz için Tahkim Kurulu’na başvururken, dosyaları yeniden inceleyen kurul, cezalarda bir isabetsizlik olmadığına hükmetti ve itirazları reddederek cezaları onadı.

Ümraniyespor ise, Hatayspor maçından sonra “hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 300.000 lira para cezasına çarptırılan kulüp Başkanı Ömür Aydın’ın cezalarına itiraz etti. Bu itiraz da Tahkim Kurulu tarafından reddedilip onandı.