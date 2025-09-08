Arca Çorum FK’ın eski futbolcularından Onur Kolay, 3.Lig 3.Grup takımlarından Amasyaspor’a transfer oldu.

2020-2021 Sezonunun ilk yarısında formasını giydiği Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra Bayburt Özel İdare, Karşıyaka, Kepezspor ve Kütahya Belediyespor’da oynayan 34 yaşındaki Çorumlu orta saha oyuncusu Onur Kolay, geçen sezon 3.Lig ekibi Kütahya Belediyespor’la 31 resmi maça çıktı ve 2.503 dakika süre aldı. Bu maçlarda 5 gol atan Onur Kolay, 1 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, Arca Çorum FK formasıyla da 13 maça çıkmış ve 2 asist yapmıştı.

Amasyaspor, geçtiğimiz günlerde de Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından Fatih Ergen ve Onur Alp Sarman’ı kadrosuna katarken, Polat Akbay’ı ise sezon sonuna kadar kiralamıştı.