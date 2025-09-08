Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından Ertuğrul Sancaktutan, 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’la anlaştı. 32 yaşındaki deneyimli sağ bek, Diyarbakır temsilcisiyle sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.

Çorum FK’da geçirdiği 3 sezonun ardından Karşıyaka, Alaçatı ve Çayelispor’da oynayan Ertuğrul Sancaktutan, geçen sezonu Rize’nin 3.Lig temsilcisi Çayelispor’da geçirdi. Karadeniz ekibiyle 24 resmi maça çıkan ve 2.020 dakika süre alan Ertuğrul, 5 sarı kart gördü.

Ertuğrul, 2017-2018 Sezonunda başlamak üzere 3 sezon geçirdi Arca Çorum FK’da 99 resmi maça çıkarken, 4 gol atıp 5 asist yaptı.