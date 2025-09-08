Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, milli ara öncesinde oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla, kayıpsız tek takım olarak liderliğini sürdürürken, aynı zamanda ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımları arasında da yer alıyor.

9 GOL ATTI

4 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran Arca Çorum FK, sırasıyla Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0, Adana Demirspor’u (D) 3-0, Sarıyer’i 2-1, Keçiörengücü’nü (D) de 2-1 yendi. Kırmızı-siyahlı takım, 14 gollü Amed Sportif Faaliyetler’in ardından 9’ar gollü Erzurumspor, Bodrum FK, Esenler Erokspor ve Boluspor’la birlikte en çok gol atan ikinci takım unvanını paylaşıyor.

EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMDAN BİRİ

Sarıyer ve Keçiörengücü maçlarında olmak üzere kalesinde sadece 2 gol gören Arca Çorum FK, aynı sayıda gol yiyen İstanbulspor’la birlikte ligin en ez fol yiyen iki takımından biri durumunda da.

GOLLERİN ÜÇTE İKİSİ ORTA SAHA OYUNCULARINDAN

Arca Çorum FK’nın ilk 4 haftadaki gol yükünü ise orta saha oyuncuları çekti. 9 golün 6’sını orta saha oyuncuları, 2’sini forvet, 1’ini ise kanat oyuncusu attı.

Orta saha oyuncularından Oğuz Gürbulak ve Atakan Akkaynak 2’şer, Pedrinho ve Ferhat Yazgan 1’er gol atarken, forvet oyuncusu Emeka Eze 2, kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ise 1 gol kaydetti.

TEK KAFA GOLÜ KAPTAN FERHAT’TAN

Arca Çorum FK, 9 golün 1’i penaltıdan 8’ini ayakla, 1’ini ise kafayla attı. Tek penaltı golünü Sarıyer maçının son dakikasında Emeka Eze, tek kafa golünü ise Keçiörengücü maçında kaptan Ferhat Yazgan kaydetti.

Çorum temsilcisi, kalesinde gördüğü iki golü de ayakla yedi. Keçiörengücü maçında Dembele, Keçiörengücü maçında ise Ezeh golleri atan oyuncular oldular