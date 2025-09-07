Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Adana Demirspor’da Bedirhan Durak’ın istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu.

Adana Demirspor geçen sezon Süper Lig’de iken başkanlıktan istifa eden ünlü iş insanı Murat Sancak’tan sonra başkanlık görevini yürüten Bedirhan Durak da geçtiğimiz 1 Eylül günü görevi bıraktığını açıklamıştı. Durak’ın yerine Murat Sancak’ın oğlu Ali Durak’ın kulüp başkanlığına atandığı açıklandı.

Adana Demirspor’dan yapılan açıklamada, “Bedirhan Durak’tan boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Sancak, yönetim kurulu kararıyla atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Geçmiş dönem borçları nedeniyle FİFA tarafından 12 puan silme cezası verilen Adana Demirspor, ligde -11 puanla son sırada yer alıyor.