“Dünya Aşçılık Şampiyonası” 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı kapsamında İstanbul'da düzenlenecek.

Katıldığı yemek programlarında Çorum mutfağını tanıtan, yöresel yemeklerimizi ve kültürümüzü tüm ülkeye duyuran hemşehrimiz Usta Öğretici Şef Aylin Memik, CNR EXPO Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda Çorum’u temsil edecek.

ÇORUM’A ÖZGÜ KURU MANTIYLA JÜRİNİN KARŞISINA ÇIKACAK

Dünya’dan ve Türkiye’den aşçıların yarışacağı şampiyonada Aylin Memik, Bireysel Ustalar Mantı kategorisinde Çorum’a özgü kuru mantıyla jürinin karşısına çıkacak.

Türkiye’nin kurucusu olduğu Dünya Müslüman Ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu'nun üyesi ülkeler başta olmak üzere onlarca ülkenin temsilci, jüri üyesi ve yarışmacı göndereceği organizasyonla ülkemizin yemek kültürü zenginliğinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

