Çorum Belediyesi Mimar Sinan Kadın Kültür Merkezi’nde, kadın kursiyerlere yönelik “Genç Kalmanın Sırrı: Longevity Planı” konulu bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitime mahalle sakinleri ve merkezdeki kursiyerler yoğun ilgi gösterdi.

Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı ve stajyer diyetisyen Ahmet Serhat Afşar tarafından verilen eğitimde, uzun ve sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını paylaşıldı.

Sağlıklı bir kiloda kalmanın, sağlıklı yaş almanın ve yaşam süresini uzatmanın temel koşullarından biri olduğunu belirten Ahmet Serhat Afşar, “Longevity felsefesi, yaşlanmadan yaş almanın mümkün olduğunu savunur. Bu yaklaşım bilinçli yaşam seçimlerine dayanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi