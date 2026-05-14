Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Belediyesi’ne ait Hayvan Pazarında kurbanlık hayvanların satışını yapmak isteyen besiciler için padok yerleri kura ile belirlendi.

Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarındaki kurbanlık satış yerlerini STK temsilcilerinin de katılımıyla noter huzurunda şeffaf ve adil bir şekilde kura ile belirledi. Halk Et Kombinası bünyesindeki pazar alanında bulunan, 78 büyükbaş padok ve 114 küçükbaş padok için ön kayıt başvurusunda bulunan, büyükbaş ve küçükbaş besicisinin, kurbanlık satış yerleri için kesin kayıt sıraları kura ile belirledi.

KURBAN PAZARI 22 MAYIS’TA AÇILIYOR

Öte yandan Kurban Pazarı 22 Mayıs Cuma günü açılacak ve bayramın 3. günü olan 29 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak. Bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan, Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar ise, https://kurban.corum.bel.tr adresine giriş yapıp sisteme kayıt olarak; hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecekler.

