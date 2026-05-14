Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede etkisini sürdüren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (15 Mayıs 2026 Cuma günü) öğle saatlerine kadar Çorum, Amasya, Tokat çevreleri ile Ordu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Uyarının bu gece saat 00.00 ile yarın 12.00 arasında geçerli olacağı belirtilirken, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması istendi.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ