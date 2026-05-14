Kale ve Gülabibey mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı salonu dolup taştı.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Daire Başkanı Burak Tozkoparan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Daire Başkanı Burak Tozkoparan, Kale ve Gülabibey Mahallesi sakinlerine birinci etap kentsel dönüşüm projesinin detaylarını anlattı.

Bölgedeki kentsel dönüşüm süreci ve projenin uygulanma aşamalarına ilişkin detayları paylaşan Koparan, projenin uygulama süreci, hak sahipliği, uzlaşma şartları ve dönüşüm uygulamalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

20 HEKTARLIK ALANDA

Kale ve Gülabibey Mahallesi’nde 20 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm yapılacağını aktaran Koparan, hak sahipleri ile görüşmelerin bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

Dönüşüm yapılacak alanda toplam 227 adet konut, 97 adet ticaret ve 7 adet ofis bulunduğunu belirten Koparan, bakanlığın ise bölgeye 335 adet konut ve 128 adet ticaret merkezi yapacağını kaydetti.

İSTEYENLER EV VE İŞ YERLERİNİN DEĞERİNİ NAKİT ALABİLECEK

İsteyen hak sahiplerinin evinin, arsasının ya da iş yerinin değerini nakit alabileceğini de dile getiren Koparan, konut ve işyeri isteyen hak sahiplerinin ise önce mülkiyetinin değerinin ortaya çıkarılacağını geri kalanını ise taksitle ödeyebileceğini ifade etti.

ÖDEMELER EVLER TESLİM OLDUKTAN SONRA...

Konutlar için 180 ay, işyerleri için 120 ay vade imkanı sunduklarını belirten Koparan, metrekare birim fiyatı 30 bin lira üzerinden, işyerleri için ise 60 binliradan evini dönüştürebileceklerini belirterek, “Örneğin yüz metrekare bir dairesi olan hak sahibi 3 milyon karşılığında evini dönüştürebilecek ama biz önce evinin fiyatını belirleyeceğiz. Evinin fiyatı 1 milyon lira ise onu fiyattan düşeceğiz ve 3 milyona dönüştüreceğimiz ev için hak sahibi bize 2 milyon ödeyecek. Onu da 180 ay taksitle ödeyecek. Ödemeler vatandaşlarımız evlerini ve iş yerlerini teslim aldıktan sonra başlayacaktır. Yıllık taksit artışları TÜFE veya ÜFE oranlarından hangisi daha düşükse ona göre hesaplanacak ve her iki durumda da artış oranı %25'i kesinlikle geçmeyecektir. Ortalama borçlanma bedelleri ise konut için aylık 13 bin lira, iş yeri için ise 19 bin 414 lira olacak.” diye konuştu.

KONUTLAR BİTENE KADAR KİRA YARDIMI YAPILACAK

Konutlar bitene kadar kira yardımı da yapacaklarını anlatan Koparan, evler bitene kadar hiçbir ödeme yapılmayacağını vurguladı.

Sözleşme aşamasında borcun tamamını tek seferde kapatan hak sahiplerine doğrudan yüzde 20 indirim uygulanacağını da sözlerine ekleyen Koparan; “Bize 1 milyon borcu olan hak sahibi peşin ödeme yaparsa bu 800 bine düşecek.” şeklinde konuştu.