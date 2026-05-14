14 Mayıs 2026 tarihinin Çorum için tarihi bir gün olduğunu belirten Aşgın, Kale ve Gülabibey mahallelerinde başlayacak ilk etap çalışmalarının domino etkisi yaratacağını belirterek, "Allah'ın izniyle şehrimizde sadece Kale Mahallesi, Gülabibey Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi değil eğer yapılması gereken mutlaka devlet marifetiyle kentsel dönüşüm başkanlığımızla TOKİ ile dönüşmesi gereken ne kadar yer varsa bunlar için bir milat olduğunu açıkçası düşünüyorum." diye konuştu.

“Çorum’da bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen Başkan Aşgın, metruk binaların, terk edilmiş binaların, örümcek ağları o binaların yıllardır kullanılmayan o binaların bir bir yıkılarak, yerine bir sanat eseri gibi sosyal donatı alanları, parklar, bahçeler, camiler yapılacağını kaydetti.

2021 yılında Kale Mahallesi sakinleriyle ilk dönüşüm toplantısı yapıldığını hatırlatan Aşgın, "Dün başaramadığımızı bugün Allah'ın izniyle kısa süre içerisinde başaracağız. O günlerde %50'yi maalesef geçememiştik. İmzalar %47'de kalmıştı. Kale Kentsel Dönüşüm projemiz inkıtaya uğramıştı. Ama biz asla vazgeçmedik. Aynı dönem 6 Şubat depremleri yaşandı. Bu yaralar sarılsın. Ondan sonra sıra Çorum'a da gelir demiştik ve bugün hamdolsun sıra Çorum'a da geldi.” şeklinde konuştu.

2021'de yaklaşık 10 hektarlık olan kısmın bakanlığın tespitleriyle rezerv alan işaretlenmek suretiyle ikiye katlandığını ve 20 hektara çıktığını aktaran Aşgın, şöyle devam etti: “Kalenin etrafından eski itfaiyenin olduğu yere kadar, Cengiz Topel Topel'den Şeyh Eyüp Sokağı kadar, Milönü Caddesi'ne kadar o geniş alan daha da genişletilmek suretiyle yeni bir başlangıca karar verildi. Bugün de bunun ilk toplantısını ilk tanıtım toplantısını yapıyoruz. Bu işi beraber başaracağız. Sadece bizim yapacağımız, sadece sizin yapacağınız, sadece belediyenin, bakanlığın yapacağı bir şey değil bu. Ama bu işin en önemli halkası her zaman milletimizdir. Her zaman sizsiniz.”

“DEVLET DAHA NE YAPSIN?”

Projede tüm ücretlendirmeler, fiyatlandırmalar, tüm bilgi, belgelerin hepsinin güncellendiğini bildiren Aşgın, “Konutlarınız, iş yerleriniz bitinceye kadar hiçbir ödeme yapmayın. Bittikten sonra eğer konutsa 180 ay ödeyin. Konut değilse ticaretse 120 ay. Birisi 10 yıl yapıyor, birisi 15 yıl yapıyor. Ödeyin. Kira öder gibi ödeyin. Eğer bir birikiminiz, bir paranız, bir şeyiniz varsa da ya ben bitireyim. Bir daha da böyle şeyle falan da uğraşmayayım. Taksit taksitle değil de peşin ödeyeyim diye düşünüyorsanız %20 de indirimli peşin ödeyin. Devlet daha ne yapsın? Burada top sizde. Burada top Kale ve Gülabibey'li hemşerilerimizde.” diye konuştu.

KİRA DESTEĞİ SAĞLANACAK

Tahliye sürecinden itibaren vatandaşlara kira desteği sağlanacağını belirten Aşgın, “Bizim en büyük arzumuz; vatandaşlarımızla gönül birliği içerisinde, uzlaşma kültürüyle bu dönüşümü gerçekleştirmektir. Çünkü biz şuna inanıyoruz; kentsel dönüşüm sadece bina yapmak değil, insan hayatını korumak, mahalle ruhunu yaşatmak ve şehri geleceğe hazırlamaktır. İnşallah proje tamamlandığında Çorum Kalesi çevresi; güvenli, estetik, sosyal yaşamı güçlü ve ekonomik değeri yüksek bir cazibe merkezine dönüşecektir. Bu vesileyle projeye destek veren başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanız Murat Kurum’a, Bakanlık Yetkililerimize, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, teknik ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇALGAN: MODERN MAHALLE OLACAK

Vali Ali Çalgan ise Kale ve Gülabibey Mahallesi’nde yapılacak kentsel dönüşüm ile modern bir mahalle olacağını belirterek, “Binaların da insanlar gibi bir ömrü var. Çorum ilk Kale’nin etrafında yapılanmaya başlanmış. Dolayısıyla ilk eski yer de orası olmuş. Bundan 50 sene 100 sene önce şehrin en mutena, en kıymetli semti orasıyken bugün binaları eskimiş, bir kısmı terk edilmiş, derme çatma binaların olduğu, deprem dayanımı bulunmayan, estetik olarak hoş görünmeyen bir mahalle durumuna gelmiş. İşte bu projeyle inşallah bu son bulacak. Vatandaşlarımız sağlıklı, güvenli binalarda oturacak. Çorum’u biri geldiğinde Saat Kulesi'nin etrafını gezdiriyoruz. Arastaya götürüyoruz. Ulu Cami'ye götürüyoruz. Modern yapıları görmek istiyorsanız da Buhara tarafına gidelim diyoruz. Burası öyle bir yer olacak. Bundan 5 sene 10 sene sonra inşallah şehrimize geldiğimizde ziyaret edeceğimiz gönül rahatlığıyla misafirlerimizi gezdireceğimiz bir yer olacak inşallah.” şeklinde konuştu.