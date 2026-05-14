İlimizde türkülerin ve sahnelerin sultanı olarak anılan ve Çorum geneli başta olmak üzere bölge illerinde düzenlenen şenliklerin aranılan ismi olan Nergis Ay Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken yaşama tutunamamıştı

Yeniden sahnelere dönebilmek ve türkülerini söyleyebilmek için kemoterapi tedavisi de gören Nergis Ay’ın vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Merhum Fadime Ekici’nin kızı, Satı Ayvaz’ın ablası, Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz’ın teyzesi olan Nergis Ay için saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Hakka yürüme erkanı düzenlendi. Dede Şahin Polat’ın gülbengleri Zakir İsmail Güçlü’nün duazı imam deyiş ve nefesleri eşliğinde Mecitözü İlçesi’nin Köseeyüp Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Eczacı Odası önceki dönem başkanları Sönmez Çalışkan, Süleyman Koca, CHP önceki dönem İl başkanları Osman Samsunlu, Hasan Eray Tüfekçi, çok sayıda sanatçı dostu ile vatandaşlar katıldı.

