DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Çorum Temsilcisi Hikmet Aydın, emeklileri seyyanen zam için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmaya davet etti.

Aydın, emeklilerin seyyanen zam hakkına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nde devam eden bireysel başvuru süreci kapsamında önemli bir çağrıda bulundu.

Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin her geçen gün daha zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Aydın, “Emekliler hakları için dilekçe vermeli, sesini büyütmelidir” dedi.

“EŞİTSİZLİK GİDERİLMELİ”

Aydın, Anayasa Mahkemesi’nin 2026/19942 numaralı bireysel başvuru dosyasında hukuki menfaati bulunan emeklilerin, dosyanın öncelikli incelenmesi talebiyle dilekçe verebileceğini ifade etti.

Hazırlanan dilekçede görevdeki memurlara yapılan seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılmamasının ciddi bir eşitsizlik oluşturduğunun vurgulandığını belirten Aydın, “2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik zammın mevzuat gereği emekli aylıklarına da yansıması gerektiği belirtiliyor” dedi.

“KAYIP 23 BİN TL’YE ULAŞTI”

Dilekçede, söz konusu zammın katsayı artışlarıyla birlikte bugün yaklaşık 23 bin TL’ye ulaştığı ve emeklilerin bu nedenle ciddi gelir kaybı yaşadığı ifade ediliyor.

Mevcut maaşların barınma, gıda, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığına dikkat çekilen dilekçede, bu durumun insan onuruna yaraşır yaşam hakkını zedelediği dile getiriliyor.

“BU BİR ADALET MESELESİ”

Emeklilerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki bir hak kaybıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“Emekliler bu ülkeye yıllarca emek vermiş insanlardır. Görevdeki memura verilen seyyanen zam emekliye de yansıtılmalıdır. Bu talep bir eşitlik ve adalet talebidir.”

BAŞVURU İÇİN ADRES VERİLDİ

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Çorum Temsilciliği, tüm emeklileri dilekçe sürecine katılmaya çağırdı. Dilekçenin basılı halinin Eğitim Sen Çorum Şubesi’nden temin edilebileceği belirtilirken, başvuruların nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Çorum Adliyesi’ne yapılabileceği ifade edildi.

“BUGÜN SUSARSAK YARIN DAHA BÜYÜK KAYIP OLUR”

Aydın, emeklilere çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün susarsak yarın hak kayıplarımız daha da büyüyecek. Tüm emeklileri dilekçe vererek haklarını aramaya davet ediyoruz.”

