Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlediği türkülerle sahne aldı. Salonun tamamını dolduran müzikseverler, seslendirilen birbirinden güzel türkülerle unutulmaz bir akşam yaşadı. Koro üyeleri, performanslarıyla izleyenlerden dakikalarca alkış aldı.

Konseri, Çorum Belediyesi Başkan Vekili Lemzi Çöplü ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya’da izledi. Konser sonunda sahneye gelen Başkan Vekili Lemzi Çöplü, koro şefi Arif Sadeçolak ve koro ekibini tebrik ederek çiçek takdim etti.

Editör: Haber Merkezi