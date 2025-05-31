Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen anlamlı ziyarette çevre bilincine dair önemli mesajlar da verildi. Ziyaret sırasında yapılan görüşmede, doğanın korunmasına yönelik kolektif sorumluluğa dikkat çekildi.

Ziyarette Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, çevresel sürdürülebilirlik konusunda yürütülen projeler hakkında Vali Ali Çalgan’a bilgi sunarken, farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek diğer etkinliklerin de detaylarını aktardı.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çevreye duyarlı toplum anlayışının sadece bir gün değil, her gün yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında çevre konusunun gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk olduğunun altını çizen Çorum Valisi Ali Çalgan, “Çevreyi korumak bir tercih değil, zorunluluktur. Temiz hava, sağlıklı toprak ve her canlının hayat kaynağı olan suyun korunması, geleceğimizin teminatıdır. Daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya için hep birlikte harekete geçelim.” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi