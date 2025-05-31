Çevre Haftası etkinlikleri Çorum’da Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören ile başladı. Hafta boyunca devam edecek etkinliklerle, özellikle plastik kirliliği başta olmak üzere çevre sorunlarına dikkat çekilmesi ve toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Atatürk Anıtı’nda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından çelenk sunumu ile tamamlandı.

Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ile birlikte kurum müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Müdür Yalçın’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından program sona erdi.

Hafta kapsamında açılış töreni ise Kentpark’ta “Çevrene İyi Bak, Plastik Kirliliği ile Mücadele” temasıyla yapıldı.

Editör: Haber Merkezi