Holdingin enerji alanındaki iştiraki Enerya Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bağlı ortaklık Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.’nin 7 yeni altın madeni ruhsatının devralınmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığı ve toplam 97 milyon 627 bin 500 TL ödeme yapıldığı bildirildi. Ruhsatlar, Madalyon Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den devralındı.

Söz konusu ödeme, 29 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen sözleşme kapsamında yapıldı. Bu gelişme, holdingin madencilik alanındaki büyüme stratejisinin yeni bir adımı olarak yorumlanıyor.

MART AYINDA 7 RUHSATA

77 MİLYON LİRA ÖDEMİŞTİ

Ahlatcı Altın İşletmeleri, bu yıl içerisinde ikinci kez Madalyon Madencilik'ten ruhsat devri gerçekleştirdi.

Şirket, daha önce 18 Mart 2025’te yaptığı açıklamayla 7 adet altın madeni ruhsatının devralındığını ve 77 milyon 609 bin 800 TL ödeme yapıldığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Böylece 2025 yılı içinde aynı firmadan iki farklı devir sözleşmesi kapsamında toplam 14 ruhsat alınmış ve yaklaşık 175 milyon TL’ye yakın ödeme yapılmış oldu.

MADEN SEKTÖRÜNE

2024 YILINDA GİRDİ

Ahlatcı Holding’in altın madenciliği alanındaki ilk somut adımı 3 Ekim 2024 tarihinde atıldı. Enerya Enerji tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.’nin tamamının 55 milyon TL ödenmiş sermaye karşılığında satın alındığı ve ilgili pay devir işlemleri için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.

Aynı açıklamada, Ahlatcı Altın İşletmeleri ile Madalyon Madencilik arasında 10 milyon dolar (yaklaşık 342 milyon TL) bedelli bir ruhsat devir sözleşmesi imzalandığı bilgisine de yer verilmişti. Bu sözleşme kapsamında, Yozgat’ın Sarıkaya ve Boğazlıyan ilçelerinde yer alan 7 altın madeni ruhsatının devredilmesi öngörülüyordu.

Süreçle ilgili resmi onaylar ise 11 Kasım 2024’te geldi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün pay devrine onay vermesiyle birlikte, Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin hisselerinin tamamı resmen Ahlatcı Holding bünyesine geçti. Böylece grubun madencilik faaliyetleri için hukuki ve operasyonel süreçler tamamlanmış oldu.

Bu adım aynı zamanda holdingin enerji ve doğal kaynaklar alanında dikey büyüme stratejisinin parçası olarak değerlendirilmişti. Enerya Enerji’nin enerji altyapısındaki deneyimi ile Ahlatcı Altın’ın maden işletmeciliğindeki potansiyeli bir araya getirilerek, holding bünyesinde yeni bir sinerji oluşturulması amaçlanıyor.

AHLATCI ALTIN’IN RUHSAT

PORTFÖYÜ DE GENİŞLİYOR

Güncel devir işlemleriyle birlikte Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin ruhsat portföyü önemli ölçüde genişlemiş oldu. Şirketin halihazırda Gümüşhane Merkez ilçesinde bulunan ve 20220072 numarasıyla kayıtlı olan IV. Grup İşletme Ruhsatlı bir altın madeni sahası da bulunuyor. Yeni ruhsatlarla birlikte Ahlatcı Altın, Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretim yapabilecek stratejik bir konuma ulaşıyor.

Bu yatırımların yalnızca maden sahalarının genişletilmesine değil, aynı zamanda bölgesel istihdam, yerli üretim ve ihracat potansiyeline de katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye’nin yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi yönünde atılan bu adımlar, milli ekonomi açısından da önem taşıyor.

SEKTÖREL BÜYÜME VE ULUSAL

HEDEFLERLE UYUMLU ADIMLAR

Ahlatcı Grubu’nun altın madenciliği yatırımları, Türkiye’nin maden üretimini artırma ve enerji bağımsızlığına katkı sağlama hedefleriyle de paralel ilerliyor. Altın madenciliği, hem ekonomik değeri yüksek bir sektör olması hem de stratejik metal üretimi açısından kritik önemde bulunuyor.

Editör: Haber Merkezi