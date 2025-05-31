Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Sungurlu Elif Gül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Merve Külük’e ilçede ki istihdama ve ekonomiye katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Elif Gül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek Kurum Müdürü Merve Külük ile bir süre görüştü. Kurum Müdürü Merve Külük, ziyaret sırasında çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Merve Külük, Sungurlu dahil diğer ilçelere de özel eğitim ve rehabilitasyon alanında, özel fizik tedavi ve dil konuşma tedavisi hizmetlerini verdiklerini ifade etti. Külük, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Ömer Tök’e teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ