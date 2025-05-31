Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, tarihin akışını değiştiren bu büyük zaferin sadece bir geçmiş hatırası değil, bugünün ve yarının sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

“29 Mayıs 1453, sadece bir şehrin değil, bir çağın değiştiği gündür,” diyen İl Başkanı Müstet, aradan yaklaşık 600 yıl geçmesine rağmen İstanbul’un fethinden gururlandıklarını, bu fethin Türk’ün kararlılık ve imanının zaferi olduğunu anlattı.

Müstet: “Çünkü İstanbul; Türk’ün kararlılığının, plân yapınca neleri başarabileceğinin, stratejik aklının ve iman gücünün destanıdır. İstanbul, 1.000 yıldır süregelen Roma İmparatorluğu’nun İslam karşısında diz çöküşünün sembolüdür. Ve evet, İstanbul; bir ordunun ve Kutlu Komutanı’nın, Hz. Peygamber’in müjdesine mazhar olmasının liyakat nişanıdır” dedi.

A Parti İl Başkanı Müstet, güncel gelişmelere de vurgu yaparak şunları söyledi: “Bugün, Patriğin dünyanın güçlü ülkelerini yeniden İstanbul'u fethe açıkça davet ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu ortamda, fethin itibarını sözle değil, uygulama ile korumak gerektiğine inanıyoruz. İstanbul’u fetheden o ruhu yaşatmak, sadece tarihle övünmek değil; aynı kararlılıkla değerlerimizi, inancımızı ve bağımsızlığımızı korumaktır.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılması milletimiz için tarihî bir gurur ve manevî bir diriliştir. Ancak Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ‘Camiî’ statüsünde olan, ibadet için ayrılan yerlerin sergi alanına dönüştürülmesi ve bu bölgelere girişin ücretli hale getirilmesi, ne fethin ruhuyla ne de Cumhurbaşkanının daha önceki beyanlarıyla bağdaşmaktadır. Ayasofya bir taş yapılar bütünü değil; milletin iradesinin, tarihine ve inancına olan sadakatinin yaşayan nişanesidir. Bu kutlu mabede erişimin sınırlanması, fethin bugüne taşınmış mührüne gölge düşürür. Ayasofya, sadece bir cami değil; İstanbul’un fethinin hâlâ atan kalbidir.”

Müstet, açıklamasını şöyle tamamladı: “İstanbul, bir milletin idealinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bizler bu ideali, sadece geçmişin şanlı hatıralarında değil, geleceğin adaletli, güçlü ve özgür Türkiye’sinde yaşatmak zorundayız. İstanbul’un fethi kutlu olsun. Allah milletimizin birliğini, dirliğini ve izzetini daim eylesin.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR