Haftalık düzenlediği basın toplantıları ile ülke ve Çorum gündemine ilişkin değerlendirmeleri ile dikkat çeken YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu, iktidara ekonomi üzerinden yüklenerek toplumun tüm kesimlerinin sefalet sınırında olduğunu vurguladı.

“Türkiye’miz adeta faiz lobilerinin, rant çetelerinin, dışa bağımlı ekonomi politikalarının ve vurdumduymaz yönetim anlayışının pençesinde can çekişiyor!” diyen Nuri Kuşcu iktidara seslenerek “Yönetemiyorsanız bırakın, düzeltemiyorsanız gidin” dedi

Toplantıda YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Çorumlulara selamını ileten Kuşcu, 2025 yılının ortasına geldiğimiz şu günlerde, milletimizin halinin perişan olduğunu, açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi tanımların yaşanan tabloyu anlatmaya yetmediğini ve tablonun artık sefalet sınırı olduğunu bildirdi.

“HALKIMIZ SESSİZ

ÇIĞLIKLAR ATIYOR”

Emeklinin perişan, memurun çaresiz, çiftçinin küstürülmüş, esnafın ise borç batağına itildiğini söyleyen Kuşcu: “Evladına harçlık veremeyen baba, tenceresini kaynatamayan anne, ay sonunu getiremeyen hane artık sessiz çığlıklar atmaktadır. Emeklilerimizin hali içler acısıdır. Bakınız, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Herkesin evine bir bayram neşesi girsin, bir sofra kurulsun istiyoruz. Ancak tablo ne yazık ki içler acısı. 2018 yılında emekli bayram ikramiyesi 1.000 liraydı. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 850 liraya bir kurban hissesi alınabiliyordu. Gelelim bugüne. Emeklinin bayram ikramiyesi 4.000 lira, Diyanet’in açıkladığı kurban hisse bedeli 13.500 lira. Yani emeklinin eline geçen bayram ikramiyesi, bir kurban hissesinin üçte biri bile etmiyor! Bu mudur sosyal devlet? Bu mudur emekliye vefa?

“BAYRAM İKRAMİYESİ DİYANET

HİSSE BEDELİNE EŞİTLENMELİ”

Emekli maaşı zaten 14.469 lira. Emekli bu maaşla ne torununa harçlık verebilir ne de gönül huzuruyla misafir ağırlayabilir. Belli ki Ramazan Bayramı’nda zekâta ve fitreye muhtaç kalan emekli, Kurban Bayramı’nda da komşusundan gelecek kurban etine muhtaçtır. Bugünden tezi yok, hükümet şartları zorlamalı ve emeklilerin bayram ikramiyesi en az Diyanet’in bir kurban hisse bedeli ile eşitlenmelidir. Bununla birlikte Temmuz ayından itibaren emeklilerimize seyyanen maaş artışı verilmelidir.

“İFLASLAR ARTIYOR”

Ekonomide “uçuşa geçtik” diyen iktidar, iflasları, konkordatoları görmüyor mu? İktidar görmüyorsa bile her fırsatta onu ayakta alkışlayan yandaş medya görüyor.

2025’in yalnızca ilk çeyreğinde, Ocak-Şubat-Mart aylarında 43 şirket iflas etti! 583 şirket konkordato için geçici mühlet istedi! Ne demek konkordato? Şirketlerin ödeyemeyeceği borçlarını yeniden yapılandırma talebi. Yani 583 şirket daha iflas için sıraya girmiştir. Bu rakamlar bile ekonominin nefessiz kaldığının ispatıdır. Bu rakamlar, her gün binlerce insan çalıştıran birkaç şirketin kapısına kilit astığını gösteriyor. Bu rakamlar, istihdamın gerilediğini, şirketlerle birlikte ailelerin de iflas ettiğini gösteriyor! Halkın mutfağı yanıyor, ama iktidar hâlâ “ekonomi büyüyor”, “yoksulluk bitti” masalları anlatıyor. Milletin bu masallara karnı tok! Artık, iktidarın bu kara rüyalardan uyanıp hayatın gerçekliğini görmesini istiyoruz. Yönetemiyorsanız bırakın! Düzeltemiyorsanız gidin!” dedi.

Asgari ücretlinin de durumunun içler acısı olduğunu ve iktidarın hala “bakarız, değerlendiririz” dediğini belirten Nuri Kuşcu: “Vergi yağmuru ise dinmiyor! Köprüden pasaporta, trafik ve vergi cezalarından muayeneye kadar her şeye zam geliyor! Bütçe açığını kapatmak için vatandaşa yüklenmek kolay. Ama yandaş şirketlerin milyarlık vergi borcunu tek kalemde silmek daha kolay! Artık bu düzene son verip, “önce millet” demenin zamanı gelmiştir! Artık vatandaşın feryadını duymanın zamanı gelmiştir.

“MİLLET KAZANACAK”

Bugün milyonlarca gencimiz işsiz, milyonlarca emeklimiz perişan, binlerce şirket iflasın eşiğinde. Milyonlar borç batağında. Bu düzen artık yürümüyor! Yeniden Refah Partisi olarak bu sömürü düzenine, bu faizci zihniyete, iktidarın bu vurdumduymazlığına “dur” demek için geliyoruz! Biz, milletin iktidarını kuracağız! Biz; adaletin, bereketin, üretimin, refahın iktidarını kuracağız! “Onlar vergi memuruyla gelir ama bizler adaletle geleceğiz!” “Onlar faizle beslenir ama bizler üreticiyi kalkındıracağız!” “Onlar kamu malıyla sefa sürer ama bizler millete hizmet edeceğiz!” Bu sefer millet kazanacak! Bu sefer ahlak, adalet, vicdan kazanacak!” diye konuştu.

“SMA’LI ÇOCUKLARI

TEDAVİ ETTİRELİM”

Bunca sorunun yanında ülkemizde SMA hastası çocukların unutulduğunu, ailelerin kampanyalar ile para toplamaya çalıştığını, devletin faize verdiği bütçenin yüzde 5 ile tüm SMA’lı çocukları tedavi ettirebileceğini söyleyen Kuşcu tek bir çocuğun bile çaresizliğe terk edilmemesi gerektiğini,

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu basın toplantısında İl Özel İdaresi personel alımlarında torpil iddialarının kendilerine de ulaştığını söyleyerek Vali Ali Çalgan’ı soruşturma açmaya davet etti.

Çorum Şehitliği’nde bir genç kız tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülere de değinen Nuri Kuşcu, şehitlere saygısızlığı kınadıklarını, günümüz gençlerinin şuursuz yetiştiğini anlattı. Kuşcu terör örgütü PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan’a umut hakkı tanınması yönündeki tartışmalara da değinen Kuşcu, “Bebek katiline umut hakkı tanımak, şehitlik yakınında dans eden gencin yaptığından çok daha büyük bir saygısızlıktır” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi