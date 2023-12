Riyad'da Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk karşıtı tutumlarına karşı onurlu bir tavır koyan Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine Çorum'da da saygı ve sevgi selleri oluştu.

ÇORUM HABER'i arayan her iki kulübün taraftarları Süper Kupa'nın her iki kulübe birden verilmesini istediler.

Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akış, iki büyük kulübün vatansever tavırları nedeniyle coşku içinde olduklarını belirterek, "Her iki kulübümüzle de gurur duyuyoruz" dedi.