Tekirdağ 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 2024-2025 sezonu tamamlandı. 6 takımlı A grubunda mücadele eden Altınovagücü, son hafta maçında en yakın takipçisi Süleymanpaşa Namık Kemalspor’a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen şampiyon oldu ve 1.Amatör Küme’ye yükseldi. Altınovagücü, 10 maçta 8 galibiyet, 2 yenilgi alarak 24 puan toplarken, 20 puanlı Süleymanpaşa Namık Kemalspor’un önünde ipi göğüsledi. 10 maçta rakip fileleri 38 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım kalesinde sadece 7 gol gördü ve ligin en iyi averajını elde etti.

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