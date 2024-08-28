Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine Murat Kolcu yerine atanan hemşerimiz Bekir Demir, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Aksaray’a atanan Çorumlu Bekir Demir bu kente gelerek yeni görevine başladı.

Bekir Demir için emniyet bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Çok sayıda emniyet mensubu tarafından karşılanan Aksaray İl Emniyet Müdürü Demir, törende personelle tanıştı.



Burada bir açıklama yapan Bekir Demir, “Aksaray Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu’ndan talimatları alarak bismillah dedik ve göreve başladık. Sorumluluğumuz büyük. Ama bu bir gayret yarışıdır. Elimden geldiği kadar sizlerin, teşkilatımın ve vatandaşlarımızın desteğiyle inşallah Aksaray’ımız daha iyi yerlere getireceğiz. Bu kapsamda daha önce hizmet eden tüm müdürlerime teşekkürleri ve şükranlarımı sunarım. Amacımız devletimize ve milletimize hizmet etmektir” görüşüne yer verdi.