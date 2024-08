Türkiye Beyazay Derneği tarafından hazırlanan ve Amasya Üniversitesi’nin işbirliğinde hayata geçirilen “Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor Projesi” projesi kapsamında Çorum’da kapanış töreni yapıldı.

Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Kurt’un koordinatörlüğünde bir yıldır sürdürülen ve 30 Eylül 2024 tarihinde Amasya’da sona erecek olan proje TR 83 bölgesinde bulunan Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun illerinde yürütüldü.

Başta kadın ve gençler olmak üzere dezavantajlı kesimlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projenin kapanışı kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde kapanış ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Koordinatör Prof. Dr. Ünal Kurt, Amasya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Şen Kurt, Amasya Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Timur Yılmaz, diğer yetkililer ve davetliler katıldı. Prof. Kurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (AB) Genel Müdürlüğü olduğu “Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı (FoW)” kapsamında Türkiye Beyazay Derneği ve Amasya Üniversitesi ile yürütülen “Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor (Women Are Codıng The Future İn The Aspect of Renevvable Energy)" başlıklı 12 ay süreli projenin faaliyetlerini tamamladıklarını belirtti.

Proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir gelecekte, geleceğin mesleklerinin gerektirdiği yetkinliklere sahip, toplumsal cinsiyet eşitliği gözeterek ve dezavantajlı kadınlara pozitif ayırımcılığı esas alan bir yaklaşımla insana ve kadına yakışır işlerin desteklendiğini anlatan Prof. Dr. Ünal Kurt, “Proje hedef grupları; risk altındaki öğretmenler, İŞKUR'a kayıtlı işsiz genç kadınlar, yerel özel işletmelerde çalışan kadınlar, teknik bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri, atanamamış öğretmenler, STK Yöneticileri ile engelli bireylerden oluşmuştur” dedi.

Proje kapsamında Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde “STEM+A, Kodlama ve Nesnelerin İnterneti Laboratuvarı “, “Robotik, İnsansız Hava Araçları ve Kontrol Teknolojileri Laboratuvarı” ve “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Laboratuvarı” adı altında 4 modern laboratuvar kurulduğunu, bu laboratuvarlarda hedef grupların istihdam edilebilirlik düzeylerine katkıda bulunacak kursların verildiğini, 2 bin 452 saatlik kurslar sonunda 252 kursiyerin çeşitli konularda sertifika alacağını da açıkladı.

Proje kapsamında kurulan laboratuvarların üniversite bünyesinde olduğu için yeni gelecek öğrencilerle birlikte eğitimlerinin devam edeceğini, böylece projenin sürdürülebilirliği ve istihdama katkısının devam edeceğini anlatan Prof. Dr. Ünal Kurt, “Kodlama, Robotik, STEM+A, Nesnelerin İnterneti, Yenilenebilir Enerji, PLC/SCADA, CAD/CAM, 3-D Teknolojisi, İnsansız Hava Araçları Teknolojisi, KAIZEN, TRIZ, 5S, Six Sigma, Verimlilik, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel İlkyardım Eğitimi” başlaklı kurslara katılanların onaylı sertifikalarını aldığını anlattı.

Amasya, Çorum, Tokat, Samsun illerinin dahil olduğu TR83 bölgesinde “İnsana Yakışır İşler ve Yenilenebilir Enerji”, “Eğitimde İnovatif Teknolojiler ve Yapay Zeka”, “Geleceğin Meslekleri ve Geleceğin Gücü Yapay Zeka”, “Proje Bazlı Öğrenme (PvSol) Uygulaması”, “Beyin Fırtınası ve Yaratıcı Düşünme Yaklaşımları (TRIZ)” konularında paneller, konferans ve seminerler düzenlediklerini, Finlandiya Helsinki ile Danimarka Kopenhag’da teknik geziler yaptıklarını, Çorum Dene-Yap Atölyesi, Suluova Biyogaz Enerji Santrali, Taşova Durucasu Hidroelektrik Enerji Santrali, Merzifon Rüzgar Enerji Santrali’ne teknik geziler düzenlendiğini ayrıca Amasya Üniversitesi yerleşkesinde elektrikli araç şarj istasyonu kurulduğunu da bildiren Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurt; “Projemiz yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir gelecekte, geleceğin mesleklerinin gerektirdiği yetkinliklere sahip, toplumsal cinsiyet eşitliği gözeterek ve dezavantajlı kadınlara pozitif ayırımcılığı esas alan bir yaklaşımla “insana ve kadına yakışır işleri destekleyen” faaliyetler gerçekleştirdik. Proje sayesinde bölgemizde istihdama da katkı sağlayarak önemli bir farkındalık yarattığımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ulu Önder Atatürk’ün “Güçlü Türk Milleti idealinin gereklerinden biri olarak kadınların her konuda yükselmesini sağlamak” idealiyle yola çıktıkları projede katılımcıların mesleklerinde parlamalarına katkıda bulunmakan dolayı kutlu olduklarını anlatan Kurt, “Geleceğini kodlayan kadınlar olduğu sürece gelecek daima güvende olacaktır” dedi.