Çorum’un Osmancık ilçesine yapılacak cezaevi kompleksinin ihalesini alan firma ile, 1 milyar 17 milyon lira bedel üzerinden sözleşme, geçtiğimiz günlerde imzalandı. Bin tutuklu ve hükümlü kapasitesine sahip cezaevinde, 400 sivil memur, 300 asker görev yapacak.

Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, iktidarın milyarlık cezaevleri yapmakla övünmeye başladığını belirtti ve “Milletin ahlâkını, örfünü-adetini yok edeceksiniz, saygıyı-sevgiyi ortadan kaldıracaksınız, ekonomi yerle bir olacak, çeteleşmeler, adam vurmalar, öldürmeler, kadın cinayetleri, hırsızlık, fuhuş alıp başını gidecek, siz de milyarlık cezaevleri yapmakla övüneceksiniz, öyle mi?” ifadesini kullandı.

Ülkede liyakatsizliğin, yoksulluğun ve yolsuzluğun doruğa çıktığını, eğitim ve sağlık sisteminin giderek bozulduğunu, petrol, doğalgaz bulduk yalanlarının gözler önüne serildiğini, şimdi de muhalifleri telef etme gibi yakışıksız bir tehdidin tedavüle çıkarıldığını anlatan Ahmet Damar, “Ama artık millet uyandı, demokratik yoldan, sandıkta bütün bunların hesabını soracak” dedi.