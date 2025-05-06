Çorum Dernekler Federasyonu’nun 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Pendik Belediyesi’nin Kaynarca Kültür Tesisleri’nde yapıldı.

Federasyon Başkanı Dursun Ünlü, İstanbul’da Çorumluların birlik ve dayanışması adına büyük çaba harcadıklarını belirterek, etkinliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Genel Kurul’da ÇORDEF Yönetim Kurulu’na Dursun Ünlü, Veysel Erdem, Abdullah Çıtak, Erol Yavaş, Nihat Çeşme, İsa Sözen, Kamil Beldek, Bekir Okumuş, Musa Cebeci, Hüseyin Akmaz, Ali Nazmi Han, Ali Comert, Mehmet Soydemir, Burak Taşkıran ve Battal Kaçmaz seçildi.

Disiplin Kurulu, Besim Karaboğa, Dursun Küçüköz, Mehmet Yılmaz, Fatih Aydoğdu ve Yakup Baltakıran’dan, Denetim Kurulu ise Mustafa Canlı, Ercan Bezmez, Selçuk Devrez, Güngör Karakök ve Ergün Küçük Akkaya’dan oluşturuldu.