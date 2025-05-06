Alevi-Bektaşi Federasyonu ile Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Türkiye’de ve Suriye’de Aleviler ve Siyasal Durum” konulu toplantı, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 1.00’da Devlet Tiyatrosu’nda yapılacak.

Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel’in moderatörlüğünü yapacağı konferansa, Hacı Bektaş Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, HDK Eş Sözcüsü, 27. Dönem Milletvekili Ali Kenanoğlu ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal konuşmacı olarak katılacak.