Bilardo Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası 2.Etap müsabakalarında üçüncülüğü elde etti.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Tesisleri’nde 2 gün süren müsabakalar sonunda, aynı zamanda bilardo il temsilciliği görevini yürüten Çorumlu milli bilardocu Emrah Taç üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından oluşan sıralamada, Hacı Arap Yaman birinciliği elde ederken, Barış Cin ikinci oldu. Emrah Taç ve Mehmet Sezer ise üçüncülüğü paylaştı.