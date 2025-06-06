Mersin Silifke’de gençlik kampına katılan Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencileri akıntıya kapılmıştı.

4 gün önce akıntıya kapılan Çorum'un Bayat ilçesi Kuruçay köyü nüfusuna kayıtlı Ankara'da ikamet eden Cemal Emre Kurt'un hayatını kaybetmesinin ardından dün de yoğun bakımda yaşam savaşı veren yine Çorum’un Bayat İlçesi Derekutuğun köyü nüfusuna kayıtlı Alperen Bayraktar (17), da hayata tutunamadı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Alperen Bayraktar, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Maliye Gençlik Kampı'na Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Merkezi'nden gelen 75 öğrenci için denize girme etkinliği yaptı. Güvenlik şeridini aşan öğrencilerden 6'sı çırpınmaya başladı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki Mehmet Erdem Akdeniz ile 16 yaşındaki Çorumlu Cemal Emre Kurt hayatını kaybetti. Öğrencilerden Mehmet Emre Ankara'da, Cemal Emre Kurt ise Çorum'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Özel bir hastaneye sevk edilen ve durumu ağır olan Çorumlu Alperen Bayraktar da (17) yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise taburcu edildi. 4 gündür şehir hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Bayraktar'dan acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Bayraktar'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Bayat’ın Derekutuğun köyü nüfusuna kayıtlı (Deliahmet'in) Mehmet'in torunu, Ahmet Bayraktar'ın oğlu olan Alperen Bayraktar’ın cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Sincan Çimşit Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Sincan Kaymakamı Çorumlu hemşehrimiz Levent Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Ahmet İşleyen, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Salih Kaygusuz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Kocakaya, ASO 1 OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Editör: Haber Merkezi