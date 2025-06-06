Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kongre sonrası yeniden ÇESİAD Başkanı seçilen Mehmet Yıldırım ve beraberindeki heyet Ortaköy Belediye Başkanı İsbir’e derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

ÇESİAD tarafından düzenlenen Çorum Gezisi Projesi kapsamında ÇESİAD Başkanı Yıldırım ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrencilerden oluşan ekip, Ortaköy, Şapinuva ve İncesu Kanyonu’nu ziyaret etti. Başkan İsbir ziyaretin ardından ÇESİAD heyetine gezide bizzat rehberlik etti.

Gezi programının ilk durağı olan Ortaköy’de katılımcılar Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu tarafından Seyir Tepesi’nde ağırlandı. Öğle yemeğinde bir araya gelen ekip, keyifli vakit geçirdi.

ÇESİAD Başkanı Yıldırım, ev sahipliklerinden dolayı Başkan Taner İsbir ve Kaymakam Şapaloğlu’na teşekkür etti.

Gezinin öğleden sonraki programda ise heyet Hititler’in önemli yerleşim yerlerinden biri olan Şapinuva Antik Kenti’ni ziyaret etti. Ardından, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan İncesu Kanyonu’nda yapılan geziyle program devam etti.

Geziye katılan öğrenciler, hem tarihi hem de doğal güzellikleri yerinde görerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. ÇESİAD heyete daha sonra Çorum’a gelerek Çorum Müzesi’ni de gezerek buradaki eserlerle ilgili bilgi aldı.

ÇESİAD yönetim kurulu üyeleri, bu tür kültürel ve eğitsel gezilerin öğrencilere farklı bakış açıları kazandırması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Editör: Haber Merkezi